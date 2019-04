Onderzoek: alleen in Vlaardingen, Westvoorne en Brielle woningoverschot

Zoek je de komende jaren een huis in Vlaardingen, Westvoorne of Brielle? Dan heb je keus genoeg, blijkt uit onderzoek van ABN Amro. In die plaatsen is in 2030 een overschot aan huizen. In alle andere steden en dorpen in de regio Rijnmond is over elf jaar nog altijd een tekort aan woonplek, zo staat in het rapport.

In Rotterdam is in 2030 het tekort aan huizen opgelopen naar bijna 16.000 woningen. Maar ook in Lansingerland (-1177), Dordrecht (-1676). Hendrik-Ido-Ambacht (-178), Schiedam (-623) kun je lang wachten.

Aannemers hebben het ontzettend druk met alle koop- en huurhuizen die op stapel staan, schrijven de onderzoekers. De meeste bouwers hadden in januari 2019 voor de tien daaropvolgende maanden aan werk. Maar de vraag is groter.

Rotterdam

In de grote steden in Nederland worden relatief veel nieuwe huurwoningen gebouwd, zeggen de onderzoekers. "Uitzondering is Rotterdam waar relatief weinig nieuwe huurwoningen worden gebouwd."