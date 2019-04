Visvangst politie op Maasvlakte naar ijsberen Blijdorp

De zeehavenpolitie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag drie mannen betrapt op het stropen van zeebaars. Ze sloegen hun slag in de Prinses Margriethaven op de Maasvlakte, vlakbij informatiecentrum Futureland.

Voor sportvissers geldt dat zij per 1 april 2019 maar één zeebaars per persoon mogen meenemen voor eigen consumptie. Dat aantal werd ruim overschreden, want de politie nam in totaal dertig kilo zeebaars in beslag.

De vis is naar Diergaarde Blijdorp gebracht en aan de ijsberen gevoerd. De stropers kunnen een boete van minimaal duizend euro verwachten.