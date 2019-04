Schoonmaak na recordpoging confetti-schieten nog niet klaar

Het was één groot feest tijdens het Kingsland Festival Rotterdam. Op Koningsdag werd bij Ahoy een wereldrecord aan confetti de lucht ingeschoten. De prestatie is alleen niet zonder gevolgen gebleven.

Op maandagochtend lag het nabijgelegen Zuiderpark in Rotterdam nog vol met confetti. De organisatie van het Kingsland Festival Rotterdam had beloofd de confetti op te ruimen.

Tim Kertzman, organisator van het Kingsland Festival Rotterdam, meldt aan RTV Rijnmond dat de afbouw van het festivalterrein is begonnen. "Maar het klopt dat de confetti nog niet is opgeruimd", laat hij weten.

Een hardloopster in het Zuiderpark vertelt dat het in het park wel vaker een rotzooi is, als het een mooie dag is geweest. "Dan zijn de prullenbakken overvol", zegt ze over de rommel. "Dat is een beetje jammer. Mensen moeten hun rotzooi opruimen."