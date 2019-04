Rappende RET-conducteur brengt videoclip uit

De rappende RET-conducteur Giovanni Eenig gaat een videoclip uitbrengen. Het nummer 'Mee met de RET' is al opgenomen en wordt in mei officieel via streamingsdiensten en YouTube uitgebracht, zo zegt het verantwoordelijke multimediabedrijf.

In april werd Giovanni beroemd in Rotterdam en omstreken. In de tram ontmoette hij een aantal jongens die op weg waren om een videoclip te maken. Bij het eindpunt van de tram deed Giovanni zijn rap over de RET en dat werd door de jongeren gefilmd. Het filmpje op Dumpert is al 177 duizend keer bekeken.



"Hee hee, kom gezellig mee, want iedereen gaat mee met de RET. We verplaatsen van A naar B," zo staat in de songtekst van het nummer.

Nadat het filmpje viral ging, liet de conducteur al weten graag verder te gaan als artiest. De jongeren die in de Dumpert-video te zien zijn, gaan meespelen in de videoclip van De Rappende Conducteur.