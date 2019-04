Nacht van de Vluchteling vanuit Westerbork gaat niet door na bedreigingen

De Nacht van de Vluchteling start op zaterdag 15 juni niet vanaf Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De eenmalige editie van Hooghalen naar Groningen is afgelast na aanhoudende bedreigingen en intimidaties aan het herinneringscentrum. De editie in Rotterdam gaat wel gewoon door.

De impact van de bedreigingen en intimidaties op de organisatie en daarmee deelnemers en vrijwilligers is te groot, zeggen de organisatoren. Het is niet bekend vanuit welke hoek de bedreigingen komen.

Op de locatie werd al eerder negatief gereageerd, ook vanuit de Joodse gemeenschap. De keuze voor Kamp Westerbork als startpunt van een sponsorloop voor vluchtelingen werd als schokkend ervaren. De directeur van het Herinneringscentrum noemde de kritiek in een reactie begrijpelijk maar onterecht, omdat het kamp in 1939 juist voor Duitse en Oostenrijkse Joodse vluchtelingen is gebouwd.

Westerbork functioneerde in de Tweede Wereldoorlog als doorgangskamp naar de vernietigingskampen. Een groot deel van de 107.000 Nederlandse Joden die in de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd, moest aanvankelijk kortere of lange tijd doorbrengen in Westerbork.

Onverdraagzaamheid

Dirk Mulder, directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork, zegt dat hij het betreurt dat het anno 2019 onmogelijk is om een wandeling te organiseren met een doel dat nauw verwant is aan de ontstaansgeschiedenis van Kamp Westerbork. "Het herinneringscentrum zal aandacht blijven geven aan het thema vluchtelingen, toen en nu."

De burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe, Mieke Damsma, snapt het besluit, maar vindt het onbegrijpelijk dat het noodzakelijk is. "De activiteit is juist gericht op saamhorigheid en wordt tegengehouden door uitingen van onverdraagzaamheid."

Andere locaties

De bijna vierhonderd lopers die zich voor de route Westerbork-Groningen hadden opgegeven, kunnen op 15 juni starten vanuit een van de andere vier locaties van de Nacht van de Vluchteling: Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Nijmegen. Ze worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Op deze startlocaties zal aandacht worden besteed aan het ontstaan van het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork, tachtig jaar geleden.