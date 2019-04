Meer voorstellingen over eenzaamheid en armoede in Vlaardingen

De Stadsgehoorzaal en poppodium De Kroepoekfabriek in Vlaardingen krijgen een speciale status. Ze worden mee-maak-podia en krijgen de komende twee jaar extra ruimte om voorstellingen over onderwerpen als eenzaamheid en armoede te tonen.

"De komende twee jaar mogen we samen met de stad twaalf evenementen gaan ontwikkelen, die vanuit theater, muziek of dans bijdragen aan grotere thema’s als eenzaamheid, armoede, inclusiviteit en laaggeletterdheid, vertelt directeur Renske Verbeek. "Dat zijn onderwerpen waar we ons al jaren voor inzetten, wat nu wordt beloond met extra support vanuit het land.”