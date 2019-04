Rotterdammer mag 35.000 teveel ontvangen bijstandsuitkering houden

De gemeente Rotterdam krijgt 35 duizend euro die het teveel heeft uitbetaald aan een bijstandsgerechtigde man, niet terug. De zaak is verjaard, heeft de Centrale Raad van Beroep maandag besloten.

De Rotterdammer ontving het geld tussen mei 2000 en november 2003. De man ontving naast zijn bijstandsuitkering loon van verschillende werkgevers, maar meldde dit niet bij de gemeente.

De gemeente Rotterdam probeert het geld al sinds maart 2004 terug te krijgen en dacht dat hierdoor de wettelijke verjaring was opgeschort. In 2015 vroeg de man om kwijtschelding van de schuld, de gemeente wees dit verzoek af. Volgens de man was de schuld verjaard en de rechter gaf hem gelijk.