Nieuwe data play-offs Sparta en Excelsior bekend

De returnwedstrijd in de tweede ronde wordt gespeeld op woensdag 22 mei. De finales zijn verzet van 23 en 26 mei naar zaterdag 25 en dinsdag 28 mei.

Op verzoek van de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie wordt de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de play-offs om promotie en degradatie verzet van 6 naar 10 mei. Zo wordt de arbeidsrustverhouding beter afgestemd op het einde van de Eredivisie. De returnwedstrijd in de eerste ronde wordt gespeeld op 14 mei.

Twee dagen later

De play-offs eindigen in het nieuwe schema twee dagen later dan stond gepland. De data 29 en 30 mei (Hemelvaartsdag) waren ongeschikt om te spelen. Op 29 mei wordt de finale van de Europa League gespeeld en zou slechts op het ongewenste tijdstip van 17.30 uur kunnen worden afgetrapt. Hemelvaartsdag was in veel gevallen voor de lokale autoriteiten geen optie. Nog later eindigen was in verband met de in juni beginnende interlandperiode niet wenselijk.

"Deze wijzigingen waren onvermijdelijk, maar we begrijpen goed dat ze voor ongemak zorgen bij supporters, clubs en lokale overheden”, reageert manager competitiezaken betaald voetbal Jan Bluyssen op de site van de KNVB. “We zijn heel blij dat we met medewerking van alle betrokkenen tot dit nieuwe programma voor de play-offs zijn gekomen en zijn iedereen zeer dankbaar voor hun flexibiliteit. Ondanks alle perikelen kan iedereen hopelijk nog genieten van een mooie afsluiting van het seizoen.”