Rotterdamse bruggen klappen open vol poëzie

Wachten op een openstaande brug is voor veel mensen een grote ergernis. Stichting Zoek naar Schittering en stadsdichter Daniël Dee hebben iets verzonnen voor de bruggen in Rotterdam-Delfshaven: gedichten op de openstaande brugkleppen.

Dee heeft voor de Mathenesserbrug in Rotterdam-Delfshaven een gedicht geschreven. Wachtenden bij de brug zijn positief: "Als je hier stil staat, dan heb je iets om naar te kijken", zegt een man. "Echt mooi", vertelt een ander.

Het was een vrij complex project, erkent Dennis Berns van Doornbos Equipment dat het gedicht op de Mathenesserbrug plaatste. "De brug moest worden afgesloten", vertelt Berns. "Je ziet het niet vaak, maar we vonden het een eer om hiervoor gevraagd te worden. Er was geen twijfel bij ons om hieraan mee te doen."

De bedoeling is dat alle bruggen over de Delfshavense Schie een gedicht krijgen, legt Jiske Foppe van Stichting Zoek naar Schittering uit. De volgende brug waar een gedicht op komt, is de Parkhavenbrug. "Aanstaande vrijdag wordt de dichter voor die brug bekend gemaakt", zegt Foppe.