Jongeren herdenken oorlogsslachtoffers op hun eigen manier

Herdenking in Rotterdam in 2018 - Foto: ANP

Jongeren waarderen de Nationale Dodenherdenking en vinden de twee minuten stilte nog steeds belangrijk. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei onder bijna duizend mensen vanaf 13 jaar. Jongeren geven aan ook meer aandacht voor slachtoffers van andere oorlogen te willen tijdens de jaarlijkse herdenking, zoals die in Syrië.

Sinds twee jaar organiseert de in Rotterdam begonnen Stichting Nationale Jongerenherdenking programma's waar honderden jongeren op afkomen. De stichting ervaart bij jongeren ook een groot bewustzijn en besef van wat er in de wereld gebeurt.

Rotterdams initiatief

De stichting begon als initiatief van Jeugdtheater Hofplein en Luxor Theater in Rotterdam en wil samen met jongeren aan de slag met het thema: stilstaan bij de oorlogsslachtoffers van alle tijden, in een vorm die aansluit bij jongere generaties. Daarbij hoort volgens de jongeren dus ook meer aandacht voor slachtoffers van andere oorlogen.



Voor veel kinderen en middelbare scholieren van nu staat de Tweede Wereldoorlog voor henzelf en hun familie ver weg, anderen hebben veel recenter een oorlog meegemaakt of komen uit een oorlogsgebied. De stichting laat jongeren vrij om de herdenking, die oorspronkelijk gaat over Nederlandse oorlogsslachtoffers vanaf de Tweede Wereldoorlog, zelf breder in te vullen.

Stichting Nationale Jongerenherdenking zegt het belangrijk te vinden daarover te blijven praten, zodat de Nationale Dodenherdenking voor alle Nederlanders relevant blijft.