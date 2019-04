Treinramp Schiedam 1976: 'Ineens boem en stilte'

Ron Boers 43 jaar later op de rampplek in Schiedam.

Verwarring en verbijstering. Ineens stond de stoptrein van Rotterdam naar Hoek van Holland stil. Passagiers vlogen alle kanten op. Het was 4 mei 1976 en Vlaardinger Ron Boers overleefde de treinramp. Zaterdag wordt in Schiedam een monument onthuld voor de 24 dodelijke slachtoffers en tientallen gewonden.

Ron Boers was een van de passagiers die de frontale botsing op het spoor overleefde. "Ik woonde in Oud-Beijerland en was onderweg van Rotterdam naar school in Schiedam en vlak voor station Nieuwland gebeurde het. We dachten aan een koe op de rails maar toen we uit de trein sprongen zagen we wat er gebeurd was."

Boers besefte meteen dat hij geluk had gehad bij het instappen. "Alle doden zaten voor in de trein, ik stap nog altijd in het midden van de trein in."

Bloed en gewonden

Boers en medepassagiers waren in shock. "Vooral de lucht herinner ik me nog. Het staal, het bloed, overal gewonden maar iedereen was versteend in een soort cocon. Een paar uur later op school kwam de klap, trilde ik helemaal en ben een paar dagen thuis geweest", vertelt Boers op de plek waar het gebeurde.

"Het doet me wat hier weer te staan en ik ga zaterdag ook naar de onthulling van het gedenkteken op station Nieuwland. Ik heb toch behoefte andere overlevenden te spreken, 43 jaar na dato."

Ron Boers heeft het Algemeen Dagblad met de kop 'Ramp na rood sein' nog altijd in huis. "Ik heb ook nog cassettebandjes thuis met nieuwsberichten van die dagen, je vergeet het nooit."