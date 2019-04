Feyenoord Onder 19 wint spectaculaire mini-Klassieker met 5-3

Feyenoord Onder 19 in actie tegen Ajax Onder 19 op Varkenoord. Foto: Jan Jaap Pruysen

Door de overwinning pakt Feyenoord de koppositie in de kampioenspoule. Door de overwinning gaat het over Ajax heen en heeft nu één punt meer.

Feyenoord en Ajax werden tijdens het begin van de wedstrijd niet erg gevaarlijk. Maar een hoekschop bood Feyenoord na ongeveer twintig minuten uitkomst.

Voorsprong

Achraf El Bouchataoui zorgde ervoor dat een hoekschop voor de voeten van verdediger Ramon Hendriks terecht kwam. Hij kon zijn ploeg op voorsprong zetten: 1-0.

Ajax kwam echter snel langszij. Naci Ünüvar bezorgde de bal voor de voeten van Sontje Hansen, die vervolgens hoog in de hoek schoot. De scheidsrechter leek in eerste instantie de goal af te keuren, maar dat bleek later niet het geval.

Ajax kon vlak voor rust ook nog eens op voorsprong komen. Kenneth Taylor kon na een listig balletje van Quinten Timber de talenten van Feyenoord in rouw dompelen.

Bouchataoui op dreef

Na rust kon Feyenoord wel weer orde op zaken stellen. Weer was El Bouchataoui belangrijk. Dit keer werd hij het eindstation van een voorzet van Marouan Azarkan, die op karakter de bal nog voor kreeg: 2-2.

Een hoekschop van diezelfde El Bouchataoui belandde niet veel later via Orkün Kökcü voor de voeten van Naoufal Bannis. Hij schoot de bal binnen.

Bij de 4-2 was Kokcü opnieuw betrokken. Hij legde de bal met hangen en wurgen klaar voor El Bouchataoui, die de 4-2 scoorde. Maar het mooiste bewaarde Feyenoord voor het laatst.

Hartman scoort vrije trap

Een geweldige vrije trap van Quilindschy Hartman dwarrelde in de rechterhoek: 5-2. Neraysho Kasanwirjo maakte daarna namens Ajax in de laatste minuut nog de 5-3.