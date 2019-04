Rijnmond in 5 minuten: maandag 29 april

In deze uitzending gaat presentatrice Laurence van Ham langs bij twee cruiseschepen aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Ook bezoekt zij de Mathenesserbrug, waarop een gedicht van stadsdichter Daniël Dee op de brugkleppen staat.

Verder is er in Kijk op Rijnmond aandacht voor een bezoeker in een rolstoel van het Kralingse Bos Festival. Harvey uit Capelle aan den IJssel ging afgelopen weekend samen met zanger Jordy Dijkshoorn met het publiek crowdsurfen, waarna de zanger van De Likt in de rolstoel ging zitten.

Kijk hierboven de volledige uitzending van Kijk op Rijnmond terug.