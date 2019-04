Harvey ging rolstoelcrowdsurfen met De Likt op Kralingse Bos Festival

Bijna was hij niet gegaan. Harvey Schouten uit Capelle aan den IJssel is drie weken geleden geopereerd aan zijn kruisbanden en zit tijdelijk in een rolstoel. "Uiteindelijk kon ik het niet laten en ben ik in mijn rolstoel toch naar het Kralingse Bos Festival gegaan."

Zanger Jordy Dijkshoorn van de Rotterdamse band De Likt zag Harvey aan het begin van het optreden tijdens het festival al. "Hij werd vanaf het begin van de show door zijn maten al omhoog getild", vertelt Jordy. Bij de toegift vroeg de frontman van De Likt of hij in de rolstoel van Harvey mocht crowdsurfen.

Jordy heeft een video van het crowdsurfen in de rolstoel gedeeld via Instagram, die is al een paar duidend keer bekeken. Of Harvey de nieuwe festival-act wordt van de band? "Zou zomaar kunnen dat hij een festivalletje meegaat, dan gooien we hem met rolstoel en al het publiek in."