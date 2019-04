Tientallen herrieschoppers tijdens nacht van de Luilak uit Hoeksche Waard geweerd met noodbevel

De traditionele nacht van de luilak in Oud-Beijerland is afgelopen weekend dankzij een grote politie-inzet rustig verlopen. Tachtig mensen zijn vrijdagavond geweerd uit de Hoeksche Waard op basis van een speciaal noodbevel van de burgemeester. Er was veel politie op de been en met dranghekken zijn de luilakkers in het gareel gehouden.

Een deel van de jongeren die wel mochten rijden, zou zich hebben misdragen door de confrontatie met agenten op te zoeken.

De nacht van de luilak is een traditie die draait om met veel kabaal scheuren op brommers en scooters. Vorig jaar liep dat helemaal uit de hand. Daarom werden dit jaar bij de toegang van het eiland al potentiële raddraaiers met scooters, motoren en squads van de weg geplukt. Een groep luilakkers had daarnaast een brief thuis gekregen met de spelregels.



De Oranjevereniging wist van de politieactie, maar hield die bewust stil. Na de rellen van vorig jaar had de vereniging aan de bel getrokken. Dit jaar waren er luilakkers vanuit Utrecht, de Achterhoek en zelf uit België naar de Hoeksche Waard gekomen.

Dertig mensen kregen in de avond en nacht een bon en drie scooters werden in beslag genomen. Ook zouden jongeren geprobeerd hebben op motoragenten in te rijden. Omdat het glad was door de regen, werd besloten deze raddraaiers niet te achtervolgen, laat de politie weten.