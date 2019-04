Dirk Kuyt over mini-Klassieker: 'Ik heb fantastische goals gezien'

De oud-speler van Feyenoord is ook kritisch op zijn ploeg. "Als je naar de eerste helft kijkt was het niet des Feyenoords; daar hebben we ons niveau echt niet gehaald. Misschien lag het aan de spanning of de druk, omdat er veel mensen waren. Maar we waren niet onszelf.

Dat hebben we in de kleedkamer wel aangegeven. We moesten gaan voetballen en vooral vooruit moeten denken. Dat ging de tweede helft stukken beter. Ik heb fantastische goals gezien. Het was een geweldige wedstrijd om te zien voor het publiek: acht goals. Maar ik blijf toch wel een beetje hangen bij die drie tegengoals. Dat is gewoon niet nodig."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Dirk Kuyt.