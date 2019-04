Wereldreiziger Amevor (ex-FC Dordrecht) tekent in Indonesië

Voormalig FC Dordrecht-speler Mawouna Amevor zet zijn carrière voort in Indonesië. De verdediger tekent een contract bij Persela FC, dat uitkomt in de eredivisie van het Aziatische land.

Amevor heeft de medische keuring doorstaan en zal snel een contract tekenen.

De 27-jarige Rotterdam speelde twee periodes voor FC Dordrecht. Van 2010 tot en met 2013 speelde hij voor de Schapenkoppen, waarna hij vertrok naar Go Ahead Eagles. Na zijn avontuur in Deventer vertrok hij naar Notts County in Engeland, dat uitkomt in de League Two.

Vervolgens dook Amevor in 2016 weer op in Dordrecht, om in 2018 weer te vertrekken. Hij vertrok naar Chabab Al Hoceima in Marokko, destijds de club van Excelsior-spits Mounir El Hamdaoui.

In hetzelfde jaar vertrok Amevor alweer om bij Chonburi FC in Thailand te gaan spelen.