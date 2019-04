Reserves Excelsior winnen met 15-1 van Achilles '29 (!)

De goals aan de kant van Excelsior werden verder gemaakt door Dogucan Haspolat (twee), Elias Mar Omarsson, Anouar Hadouir, Siebe Horemans en debutant Nino Urban.

In de eerste helft waren de Kralingers nog niet heel productief. Maikel Anderson en Derensili Sanches Fernandes scoorden in de eerste helft wel voor Excelsior, maar Achilles deed in diezelfde helft nog wat terug. In de tweede helft scoorde Excelsior maar liefst nog dertien keer.

Het is niet de eerste keer dat de reserves van Achilles '29 hard onderuit gaan. Zo werd er eerder al met 20-0 verloren van Heracles Almelo 2 en ging het met 2-10 onderuit tegen FC Twente 2.