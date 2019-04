Kauwen kraken konijnenholen in natuurfilm over de Rotterdamse haven

Urenlang turen door een lange lens vanuit een spiegelend camouflage-busje, in afwachting van een beetje reuring onder een groepje kauwen. Dat is wat regisseur Willem Berents de komende weken doet. Hij is één van de twee regisseurs van de opvolger van De Nieuwe Wildernis, de populaire natuurdocumentaire over de Oostvaardersplassen.

Samen met regisseur Mark Verkerk gaat hij maandenlang filmen in de Rotterdamse haven voor het project Wild Port of Europe. Eerder rondden ze het project De Wilde Stad af, over de natuur in Amsterdam. Volgens de makers de best bezochte Nederlandse documentairefilm van 2018.

Gekraakte konijnenholen

Maandag werd er gedraaid bij het Hartelkanaal in de Europoort. Berents ontdekte een groep kauwen die een nest hebben gebouwd in een konijnenhol. "Ze hebben het in feite gekraakt", zegt hij. Er wordt gedraaid bij avondlicht, omdat ze dan goed zicht hebben op de konijnenholen. Later zal er ook in de holen gefilmd worden. "We gaan er een camera plaatsen", legt de regisseur uit.

Hoe saai is het om de hele dag naar een groep kauwen te kijken die met hun nest bezig zijn? Totaal niet saai volgens regisseur Willem Berents, hij vindt het juist heel spannend. Toch zit hij er ook weer niet elke dag.

"Ik volg hun broedcyclus", vertelt Berents. "Als ze inderdaad nu de eieren hebben gelegd, dan zitten we hier nog veertien dagen tot de eieren uitkomen. Vervolgens nog 35 dagen voordat de jongen uit gaan vliegen, en dan gaan we ze nog volgen op het moment dat ze hier in de omgeving gaan leren vliegen en foerageren." Nog zeker twee maanden dus. "Maar", voegt hij daaraan toe, "we hoeven niet elke minuut vast te leggen."

Voor verderop in het jaar zijn er plannen om een meeuwenkolonie te volgen met een camerarobot.

Wie benieuwd is naar het eindresultaat moet nog meer geduld hebben dan de regisseurs in hun busje met camera's, de film komt waarschijnlijk pas in september 2021 in de bioscoop. Hier alvast een voorproefje: