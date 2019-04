Steeds meer kinderen in de jeugdzorg, Sliedrecht koploper in Rijnmondgebied

In de regio Rijnmond zitten in Sliedrecht naar verhouding de meeste jongeren in de jeugdzorg, gevolgd door Nissewaard en Rotterdam. In Albrandswaard is het percentage jongeren dat jeugdzorg krijgt het laagst.

Het CBS kan niet zeggen wat de oorzaak is van de plaatselijke verschillen. Elke gemeente heeft zijn eigen regels en budget voor jeugdzorg.