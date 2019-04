Sparta past traditie aan: ook vrouwen bij mannen-diner

Het Rood Witte Mannen Diner van Sparta is definitief een feest geworden waar ook vrouwen welkom zijn. Waren de dames tot vorig jaar alleen welkom bij jubileum-edities, voortaan is er ieder jaar sprake van het Rood Witte Mannen en Vrouwen Diner.

Op donderdag 9 mei wordt het ‘gemengde’ diner georganiseerd in de Rivièrahal van Diergaarde Blijdorp. Daarmee keert Sparta terug op de plek waar het 60 jaar geleden (18 mei 1959) het behalen van de landstitel vierde. Destijds maakte de Kasteelclub na een 4-0 winst op DWS in Amsterdam een glorie-tocht door Rotterdam die eindigde in Blijdorp.

De laatste editie van het traditionele diner was er in verband met het 130-jarig bestaan ook één waar mannen en vrouwen welkom waren. Op 26 april van het vorig jaar was de Rotterdamse Laurenskerk het decor van een feest waar ruim 400 Spartanen op afkwamen. Over anderhalve week in Blijdorp is de maximum capaciteit 310 personen. Traditiegetrouw zijn alle beschikbare plaatsen aan de man én vrouw gebracht.

Het Rood Witte Mannen Diner werd door Sparta in 1938 voor het eerst georganiseerd.