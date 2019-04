Studenten Erasmus strijden tegen plastic verpakkingen bij Albert Heijn

Een groep studenten van de Erasmus Universiteit, verenigd in de Refuse Plastic Movement, voert dinsdagmiddag actie bij een Albert Heijn in Rotterdam. Ze willen winkelend publiek en supermarktmedewerkers bewust maken van al het onnodige plastic verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt.

"Vijftig studenten hebben zich aangemeld. We verzamelen om 17:00 uur bij de supermarkt aan de Lusthofstraat,"vertelt studente Esmee Tanis. "We gaan gewoon boodschappen doen. Maar nadat we afgerekend hebben, halen we al het plastic eraf en leggen dat op een grote stapel."

Minder plastic

De studenten willen bij de supermarkt in Kralingen laten zien hoe groot het probleem is. Tanis: "We vinden dat Albert Heijn als marktleider meer tegen het probleem kan doen. Sommige winkels zijn al bezig met een pilot met naakte groente, die niet in plastic verpakt is, maar er kan meer. We willen laten zien dat ook de consument wil dat er minder plastic gebruikt wordt."

Toiletrollen, nootjes, groente: het is volgens de studenten niet nodig om die in plastic te verpakken. De studenten nemen dozen en eigen tassen mee om de producten mee naar huis te kunnen nemen.

Groente is vaak in plastic verpakt omdat het dan langer goed blijft. "Maar is het nodig dat ons eten twee weken houdbaar blijft?,"vraagt Tanis zich af.