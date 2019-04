Feyenoord oefent tegen FC Dordrecht

Het is nog niet bekend op welk tijdstip er wordt afgetrapt aan de Krommedijk waar sinds dit seizoen natuurgras ligt.

In het verleden oefende FC Dordrecht en Feyenoord vaker tegen elkaar in de voorbereiding op een nieuw seizoen. De laatste keer dat beide clubs in Dordrecht tegen elkaar oefende was in 2013. Toen werd het 1-1 door treffers van Pelle en Lima. In 2017 stonden beide clubs in een benefietduel in de Kuip tegenover elkaar en werd het 2-0. Beide treffers kwamen toen op naam van Michiel Kramer.

Eerder werd al bekend dat Feyenoord in de voorbereiding op het nieuwe seizoen oefent tegen SDC Putten. Die wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 29 juni en dat zal de eerste wedstrijd worden onder leiding van de nieuwe trainer Jaap Stam.

FC Dordrecht oefent in de voorbereiding ook nog tegen Norwich City. Die wedstrijd wordt tijdens de Open dag op zaterdag 3 augustus in Dordrecht gespeeld. Ook met de Engelse club hebben de Schapenkoppen een samenwerkingsverband. Norwich City promoveerde de afgelopen week naar de Premier League.