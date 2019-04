Ahoy droomt van organisatie Eurovisie Songfestival

"Het liedje is prachtig, niet zo’n klassieke songfestivalsong zoals we er veel kennen", zegt Jansen over het nummer Arcade.

Ze heeft al met een schuin oog naar de kalender van Ahoy gekeken voor 2020. Is er plek om het Eurovisie Songfestival te huisvesten. "Je moet dan een week of zes beschikbaar zijn. Dan kan als we wat dingen verschuiven. De Nacht van Oranje valt in die periode, maar dat organiseren we zelf dus kunnen we verschuiven. Het zou waanzinnig zijn als zo'n prestigieus evenement naar Rotterdam komt."

Rotterdam heeft al bewezen dat ze grote evenementen aankan, meent de directeur. "We hebben de mensen en de hotels. Ahoy heeft al contact opgenomen met AVROTROS om onze interesse kenbaar te maken, maar eerst moet de wedstrijd natuurlijk door Duncan gewonnen worden."