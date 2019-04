ARCHIEF RIJNMOND 28 april 2019 - Arena

Afgelopen week heb ik geprobeerd om de zitkamer in Huize Vonk te bekijken als een arena, als een stierenvechtersarena. De zitkamer in Huize Vonk die doorgaans wordt bevolkt door mijn vrouw, door mij en door onze hond.

Liggend op de bank dwaalden mijn gedachten af naar een documentaire die ik ooit zag over stierenvechten in Spanje.

U kent het beeld: in de arena staat een stierenvechter te wachten, en dan komt de stier binnen. Een stier die al door van alles en nog wat is getergd. Het is ook je reinste dierenmishandeling, verpakt in een culturele traditie, maar waar het mij om gaat is wat er in die eerste ogenblikken gebeurt.

Uit de documentaire maakte ik op dat de stierenvechter om te beginnen even de tijd neemt om erachter te komen wat de zogeheten ‘querencia’ van de stier is. Wat de favoriete plek van déze stier is in déze arena. Het woord ‘querencia’ is afgeleid van ‘querer’, willen, begeren. En de ‘querencia’ is de meeste begeerde plek van een stier in deze cirkel van de dood. Zijn – tijdelijke – thuisbasis.

Wát die plek is, is voor elke stier anders. En het is voor de stierenvechter van belang om die plek te kennen.

Dan gaat hij daar zélf niet staan.

Liggend op de bank dacht ik: ik bevind me nu op míjn ‘querencia’, op míjn favoriete plek. Met mijn rug tegen de rechterleuning van de bank, afstandsbediening van de tv binnen handbereik, koppie thee op het tafeltje naast me, half ingebouwd tussen de achterstallige kranten en boeken.

Dit is míjn plek.

Zou dit ook de favoriete plek zijn van ieder ander in dit interieur?

Weet ik niet.

Mensen verschillen.

Kijk maar eens naar hoe dat gaat als je een lege of nagenoeg lege bioscoop binnenkomt. Er zijn mensen die meteen pontificaal op de eerste rij gaan zitten. Je hebt de mensen die kiezen voor rij tien in het midden. En je hebt ze van rij twintig aan de zijkant. Dat ze makkelijk en ongezien weg kunnen.

Ik merk het ook als ik met mijn vrouw een restaurant binnenkom, of als we op een terras gaan neerstrijken. Dan tasten we af waar de ander een voorkeur voor heeft en komen we tot een plek waar we allebei mee kunnen leven.

En als het een etablissement is waar we vaker zijn geweest, gaan we natuurlijk op dezelfde plek zitten als de vorige keer, gewoontedieren als wij mensen zijn.

Zou mijn vrouw het liefst op dezelfde plek als ik op de bank zitten?

Ze drapeert zichzelf nu meestal aan de andere kant.

Ik weet het niet.

Inmiddels is het zo’n ingesleten patroon geworden dat je je dat soort dingen niet eens meer afvraagt.

Van de hond weet ik het wel.

Zodra ik opsta van de bank, wil zij daar liggen.

Maar ja, zo’n hond wil natuurlijk op de plek van de baas, zoals iemand die in de Tweede Kamer wordt rondgeleid ook graag even op de voorzittersstoel gaat zitten als de gids de andere kant op kijkt.

De hond zal mij in ons huishouden wel als de hoogste baas zien. Degene die het meeste tijd met haar doorbrengt, en degene met de laagste stem.

Waar zijn de stier en de stierenvechter in deze hele huiselijke constellatie?

Toen ik er van de week over nadacht zag ik dat nog niet helemaal.

Tijdens het uitlaten van de hond vroeg mijn vrouw waar ik het zondag op de radio over ging hebben. We hebben het wel vaker over die verhaaltjes. Mijn vrouw wil nog weleens nuttige aanwijzingen geven. En ze kan op komische wijze en met minimale middelen elke neiging tot pretentie compleet onderschoffelen.

‘Het gaat over de querencia’, antwoordde ik.

En ik legde de betekenis van dat woord uit.

‘O ja,’ stak zij verbaal een banderillo in mijn nek, ‘dat jij op de bank graag op je krent-ia ligt.’

In mijn verbeelding hoorde ik in de verte het publiek op de tribunes loeien.

Olé.



