HET OPKAMERTJE 28 april 2019

EERSTE UUR

1. Iemand moet het doen – Jenny Arean

2. Ballad of Billy Saigon – Wes & Victoria

3. Twenty years of tears – Larry Barkemeyer

4. Hole in the ground – Thom Parrott

5. End of Vietnam War - Richard Nixon

6. Ain’t over till it’s over, over here – Chuck Price

7. They’re still heroes today – Stu Huggens & The Susquehanna River Band

8. True Red White & Blue Never Run - Bob Aden

9. I didn’t go to ‘Nam but I do give a Damn – Bubba Lee Jones

KOREA

10. Heading for Korea – Newsreel announcer

TWEEDE UUR

MET GOD OP M’N HAND

1. Met God op m’n hand – Paul Marselje

2. God please protect America – Sunshine Boys Quartet

3. Pray, pray, pray – Wally Fowler & His Oakridge Quartet

4. God is on our side – Jimmie Heap & The Melody Masters

5. Thank God for victory in Korea – Jimmie Osborne

JOHN MCCORMICK

6. A G.I. writes to his kids – Newsreel announcer

7. Dear little girls – Red Foley

8. A dear John letter – Jean Shepard & Ferlin Husky

SREBRENICA

9. Srebrenica – Renee van Bavel

10. Part of me – Timber

11. Song for Srebrenica – Yusuf Islam

MOBILISATIE WO 2

12. Geef ze eens een kopje koffie – Lou Bandy

13. Rats, kuch en bonen – Bartoes en Tiny Lavell

14. Blonde Mientje – Het Snip en Snap Kwartet

AMUSEMENT TIJDENS WO2

15. Helloh Kitty – Orkest Klaas van Beeck met Lammy van den Hout