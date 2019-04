Drie jaar cel voor brandstichting in Schiedamse grillroom

De 55-jarige man die in december vorig jaar brand stichtte in een grillroom aan de Parkweg in Schiedam heeft drie jaar celstraf gekregen.

De pyromaan sloeg toe in de vroege uren van 5 december. Bewoners van een naastgelegen flat werden opgeschrikt door een explosie waarna het eethuisje compleet afbrandde. Vanwege de hevige rook moesten 24 appartementen ontruimd worden. Snackbar King's Grill & Snack was al een aantal maanden eerder door een deurwaarder gesloten.

Brandende voeten

Opvallend was dat getuigen een verdachte "met brandende voeten" hadden zien weglopen. De politie trof de man een week later aan in een ziekenhuis waar hij voor brandwonden was opgenomen. Hij zou verhoord worden als hij daartoe in staat was.

Begin januari probeerde de verdachte naar Marokko te reizen voor de uitvaart van zijn moeder. Op Schiphol kon hij worden opgepakt.