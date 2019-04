Luxe villa's in Grevelingenmeer voorlopig van de baan

De Raad oordeelde dinsdag dat de bebouwing, duinen en beplanting hoger worden dan eerst was afgesproken. Bovendien is er in de onderzoeken geen rekening mee gehouden dat in de buurt vaste rust- en ligplaatsen van zeehonden zijn. Daarom is er meer onderzoek nodig, vindt de Raad.

Op dertien kunstmatige eilanden moesten ruim 300 luxe vakantievilla's komen. Een meerderheid van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland stemde in juni 2017 in met de plannen.

Natuurorganisaties en zeil- en surfclubs dienden bezwaar in. Surfers waren bang dat de bebouwing een groot deel van de wind zou tegenhouden. Natuurorganisaties waren bang voor aantasting van de natuur en verstoring van de rust van vogels.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigt nu het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de natuurvergunning. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.