Saxofonist Barend Petersen overleden

Petersen was een bekend gezicht in de jazzscene. Hij speelde in de jaren zeventig en tachtig in en om Rotterdam met het Barend Petersen kwintet vanuit de thuisbasis Café Dizzy en met de Big Band Rotterdam.

Hij viel in bij het Miller Sextet en speelde in Anton Burgers band Quintensity. Met saxofonist Mark Lewis speelde hij free jazz in diens Briefband.