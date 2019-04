Mathijsen bedankt voor functie technisch directeur bij Feyenoord

Mathijsen was de voornaamste kandidaat om Martin van Geel op te volgen bij Feyenoord. De voormalig verdediger is sinds 2016 de technische man bij Willem II. De club uit Tilburg presteert dit jaar geweldig. Willem II staat komende zondag in de bekerfinale in de Kuip tegen Ajax en kan zich ook via de competitie nog plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal.

Mathijsen heeft volgens bronnen rond de Kuip gesproken met Feyenoord en aangegeven op dit moment de stap naar de Kuip nog niet te willen maken.

Een woordvoerder van Feyenoord laat weten dat zoals gebruikelijk er niet gereageerd wordt op geruchten en Joris Mathijsen laat via een woordvoerder van Willem II weten geen behoefte te hebben om te reageren.