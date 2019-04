Sabrina Starke in jury Songfestival

De Rotterdamse zangeres Sabrina Stark zit in de Nederlandse vakjury voor het Eurovisiesongfestival dat volgende maand in Tel Aviv wordt gehouden. Dat maakte de European Broadcasting Union dinsdag bekend.

Voorzitter van de jury is Elise van der Horst, beter bekend als zangeres EliZe. Verder nemen ook NPO Radio 2-dj Ruud de Wild, NPO Radio 5-dj Henkjan Smits en muziekproducer Holger Schwedt plaats in de jury.

De juryleden beoordelen in de juryfinale op 15 mei, een dag voor de tweede halve finale, de liedjes van die halve finale en twee dagen later de liedjes die in de grote finale worden gezongen. Het oordeel van de jury bepaalt de helft van het totale puntenaantal.

Duncan Laurence

Hellevoeter Duncan Laurence reist volgende week maandag af naar Tel Aviv. Hij repeteert daar dinsdag voor het eerst.