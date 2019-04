In-Soo Radstake aan de slag bij RTV Rijnmond

Radstake wordt hoofd externe producties. Verder gaat hij op zoek naar verschillende samenwerkingspartners in de regio Rijnmond om zo het netwerk van de omroep te vergroten.

"Ik kijk erg uit naar de samenwerking met In-Soo", vertelt hoofdredacteur Ib Haarsma. "In-Soo is een ervaren producent en kent onze regio op zijn duimpje. Zijn kwaliteiten als producent staan buiten kijf, maar ook online heeft hij zich de afgelopen jaren bewezen. In-Soo krijgt een belangrijke rol in het verder uitbouwen van ons crossmediale platform."

Films en documentaires

De in 1979 in Zuid-Korea geboren Radstake is woonachtig in Rotterdam. Hij begon zijn carrière als producer en regisseur bij verschillende omroepen in Nederland. Als producent en regisseur maakte hij onder meer de documentaires Made in Korea, Het Geheim Van De HEMA, Hollandse Nieuwe en de film Het Bombardement. Ook was hij directeur van Cinecrowd, een online platform waar filmmakers hun films kunnen realiseren door middel van crowdfunding.

Radstake richtte in 2017 The Buddy Film Project op. Het initiatief koppelt gevluchte filmprofessionals aan Nederlandse makers. Radstake blijft naast zijn werk verbonden aan dit initiatief. "Bij RTV Rijnmond houden we van mensen met een constructieve aanpak", vervolgt Haarsma. "Dat zie je ook terug in onze verhalen. Niet meehuilen met wolven, maar de handen uit de mouwen."