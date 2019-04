Arkel haalt gerust adem: de stroom is terug voordat Frenkie de Jong moet spelen

Dat was even schrikken. Op de dag dat de bekendste inwoner van Arkel, middenvelder Frenkie de Jong, moet spelen in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur, viel de stroom uit.

Om half twee viel bij ruim tweehonderd huizen in Arkel de elektriciteit uit. "Er had iemand een kabel van ons geraakt", zegt een woordvoerder van netbeheerder Stedin.

Een uur later waren de problemen weer verholpen.

Frenkie de Jong groeide op in Arkel. Via Willem II verkaste hij naar Amsterdam. Vandaag speelt hij in Londen voor een plek in de finale van de Champions League.