Wie zijn deze jaren '60-kinderen uit Rotterdam?

Zijn foto’s geven een beeld van Rotterdam en zijn niet onopgemerkt gebleven. Een deel ervan is opgenomen in de collectie van het Stadsarchief en ze zijn te zien bij galerie en erfgoedlab Dig It Up.

Eén foto is nu onderwerp van een zoektocht. Waar is deze foto gemaakt en vooral: wie staan erop? Tjemmes: "Het is een hofje. In mijn gedachten is het aan de zijkant van de Oranjeboomstraat, maar het kan ook bij de Roentgenstraat zijn."

De foto is begin jaren zestig gemaakt. "Ik kwam daar langs en zag die kinderen spelen. Eén van die kinderen zag dat ik aan het fotograferen was en vroeg of ze op de foto mochten. Ze zijn er allemaal voor gaan staan en toen heb ik de foto gemaakt" vertelt Tjemmes.

Een kennis van hem wil graag weten wie de kinderen zijn en zo is het zoeken naar de kinderen uit de wijk Feijenoord van ruim vijftig jaar geleden begonnen. Erfgoedlab Dig It Up stelt een afdruk van één van Tjemmes foto’s beschikbaar voor degene met de gouden tip.

Helmuth Tjemmes heeft door de jaren heen ruim 100.000 foto’s in Rotterdam gemaakt. "Ik zwierf door de stad en dan keek ik gewoon wat er te fotograferen was." In zijn archief zitten ook veel foto’s van de stad die er niet meer is.