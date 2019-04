Leefbaar: Uitspraak bijstand kost Rotterdam mogelijk 141 miljoen

Leefbaar Rotterdam wil opheldering over de verjaring van claims op teveel betaalde bijstand. Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep kan de gemeente bijstand die onterecht is uitgekeerd, niet meer zomaar terughalen. Omdat de uitspraak geldt voor alle vergelijkbare zaken, vreest Leefbaar dat de financiële strop voor de gemeente kan oplopen tot 141 miljoen euro.

De Centrale Raad van Beroep (CRB) oordeelde maandag dat een Rotterdammer 35.000 euro aan teveel betaalde bijstand mag houden. De claim van de gemeente tegen de man, die gaat over de jaren 2000-2003, zou verjaard zijn. De uitspraak is bindend en geldt dus ook voor andere, vergelijkbare zaken.

Leefbaar Rotterdam wil weten hoeveel geld Rotterdam hierdoor mis dreigt te lopen. Wethouder Richard Moti (Werk en Inkomen) zoekt dit nog uit. "Gaat het om 40 miljoen of zelfs om 141 miljoen, dat moet de wethouder duidelijk maken. De gewone Rotterdammer die gewoon belasting betaalt, draait nu op voor frauderende uitkeringsgerechtigden", zegt raadslid Ehsan Jami.

Tijdens de behandeling van de zaak werd gesteld dat Rotterdam voor 40 miljoen euro het schip in kan gaan. Maar Jami zegt dat het bedrag veel hoger kan zijn. "Op eerdere schriftelijke vragen van mij antwoordde wethouder Moti dat er 141 miljoen aan onterechte bijstand is uitgekeerd dat nog moet worden teruggevorderd. Onduidelijk is nog welk deel van dit bedrag onder deze uitspraak van de CRB valt."

Raadslid Tim Versnel van coalitiepartij VVD noemt de gevolgen van de uitspraak onrechtvaardig. "Hier is geld gestolen van de Rotterdamse samenleving, we zijn opgelicht door deze mensen. En dat dat geld niet gaat terugkomen is echt een klap."

Volgens Versnel moet landelijk beleid worden aangepast om dit in de toekomst te voorkomen. "Voor fraude geldt een verjaringstermijn van 20 jaar, voor diefstal van 12 jaar, waarom kan hiervoor dan 5 jaar gelden? Dat moet worden aangepast in de wet."

Jami wijst ook naar het college. "Dit is het gevolg van een 'laat maar waaien-beleid'. We moeten veel strenger zijn bij de terugvordering, maar moeten ook bij de beoordeling van uitkeringen al toezien dat er geen bedragen worden uitgekeerd die niet toebehoren."