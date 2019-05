Rechter buigt zich over strafmaatregel Schiedamse coffeeshop

Waarom moet een coffeeshop in de ene gemeente een week dicht na een overtreding en in de andere enkele maanden? Die vraag stelde advocaat Ilonka Kamans dinsdag in het kort geding tussen coffeeshop Pas Op! en de gemeente Schiedam. Burgemeester Lamers van Schiedam wil de horecagelegenheid drie maanden sluiten omdat er wiet aan een minderjarige is verkocht. In de wirwar van het Nederlandse gedoogbeleid kon ook de rechter geen helder antwoord geven.

Baard

"De jongeman had een baard maar bleek later toch pas 17. Een inschattingsfout van een personeelslid ja, hij is door onze controle geslipt maar we hebben meteen actie ondernomen", zegt eigenaar Bart Bergen van Pas Op.

"We hebben na de melding meteen de regels aangescherpt. Iedereen moet nu een ID laten scannen en het kan niet nog eens gebeuren", zei Bergen tegen de rechter.

De raadsvrouw van de gemeente betoogde dat een sluiting van 3 maanden toch terecht zou zijn. "Een minderjarige over de vloer van een coffeeshop is nu eenmaal een zware overtreding van ons beleid en dan mag de burgemeester optreden".

Advocaat Kamans van de coffeeshop noemde de maatregel onredelijk. "In een stad als Amsterdam moet de zaak dan hooguit twee weken dicht, waarom dan hier zolang? En bovendien is het coffeeshopbeleid van de gemeente verlopen. Het stuk heet niet voor niets 'Coffeeshopbeleid 2014 - 2018".



Nog drie open

Schiedam heeft qua inwonertal recht op vier wietwinkels. Er zijn er momenteel nog drie open, waar onder Pas Op!. Eigenaar Bart Bergen runt de toko 5 jaar en heeft niet eerder problemen gehad, zei z'n advocaat. "Als we tijdelijk moeten sluiten zijn er alleen maar verliezers", aldus Bergen. Hij heeft zich intussen ook kandidaat gesteld om de gesloten coffeeshop nieuw leven in te blazen aan de Boterstraat in Schiedam.

De rechter wil de standpunten goed bestuderen en zal binnen twee weken schriftelijk uitspraak doen. Tot die tijd blijft de shop open. Advocaat Kamans van Pas Op! ziet er naar uit. "Het zou zomaar een zaak kunnen zijn die landelijk gevolgen gaat krijgen".