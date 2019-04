Rijnmond in 5 minuten: dinsdag 30 april

In deze uitzending kijkt presentatrice Suzanne Mulder bij objecten uit de inventaris van het Havenbedrijf Rotterdam die deze week online geveild gaan worden.

Ook besteden we aandacht aan het bijzondere verhaal van baby Mace, geboren in de auto onderweg naar het ziekenhuis. Moeder Nathalie bracht haar zoon ter wereld op een Kiss and Ride-plek aan de provincialeweg N471 in Rotterdam-Schiebroek.



Verder gingen we op stap met filmmaker Willem Berents, die werkt aan De Nieuwe Wildernis 2.0 in het Rotterdamse havengebied.

Kijk hierboven de volledige uitzending van Kijk op Rijnmond terug.