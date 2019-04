Schiedams gevaarte bijna klaar voor tocht naar zee

Volgens een woordvoerder van HSM Offshore kan het eind volgende week gebeuren. "Het hangt wel af van wind, waterhoogte, kortom het kan ook een weekje later worden". Inmiddels is de transformator al verplaatst van de bouwlokatie. Het gele onderstel, de jacket van 60 meter hoog, is ook klaar voor transport."

Het gevaarte maakt inmiddels onderdeel uit van de skyline van Schiedam en zal via een ponton over de Nieuwe Waterweg naar zee varen. Of het bij dag of nacht kan plaatsvinden wordt komende week duidelijk.

Enkele tientallen kilometers voor de Zeeuwse kust staat al sinds vorig jaar een jacket van HSM Offshore. Daarop komt de generator te staan die nu op transport gaat. Het windpark bij Borssele wordt gebouwd door TenneT. HSM-directeur Lemmerzaal zei eerder al dat de opbrengst van het nieuwe windpark op zee stroom levert vergelijkbaar met vier kerncentrales.

Eerder kreeg RTV Rijnmond een rondleiding over het terrein van HSM Offshore. Kijk hier voor de beelden: