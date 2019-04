Identiteit Rotterdamse verdachte schietpartij in Opsporing Verzocht

In het tv-programma Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond de identiteit bekendgemaakt van de Rotterdamse verdachte van een schietpartij in Arnhem. Daarbij werd een man neergeschoten.

De schietpartij was eind februari in een huis in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd. Aanleiding was vermoedelijk een uit de hand gelopen ripdeal. De situatie liep zo uit de hand dat de wijk hermetisch werd afgesloten.

Al snel werd duidelijk dat de gewapende mannen uit de omgeving van Rotterdam moesten komen. Maar een verdachte is tot nu toe niet aangehouden. Van een van de mannen zegt de politie nu de identiteit te hebben achterhaald.

Opsporing Verzocht begint om 20.30 uur op NPO1.