Rotterdammer met naam en foto genoemd als verdachte schietpartij Arnhem

De identiteit van de man werd bekendgemaakt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht, samen met foto's en bewakingsbeelden van hem met zijn vermoedelijke handlanger.

De politie vermoedt dat de 28-jarige verdachte A.H. - die bekend staat onder de naam Ee'tje - zich in de omgeving van Rotterdam schuilhoudt. Omdat hij extreem gewelddadig en vuurwapengevaarlijk is, adviseert ze bij de man uit de buurt te blijven.

De schietpartij was eind februari in een huis in de Corrie Tendeloostraat in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd. Aanleiding was een uit de hand gelopen ripdeal die draaide om een partij coke met een straatwaarde van enkele tienduizenden euro's. De twee potentiële kopers trokken plots een wapen en beschoten de 38-jarige bewoner. Hij raakte zwaargewond, een kennis van hem wist te ontkomen.

De kennis werd eind februari aangehouden. De twee schutters zijn nog steeds spoorloos. Omdat A.H. een bekende is van de politie, werd hij al snel herkend. Wie zijn handlanger is, is niet duidelijk. Maar ook van hem wordt vermoedt dat hij uit de omgeving van Rotterdam komt.