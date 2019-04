BAM en Besix geselecteerd voor bouwteam Feyenoord City

Bouwbedrijven BAM en Besix zijn als duo toegevoegd aan het bouwteam voor het nieuw te bouwen Feyenoordstadion. Op haar website meldt Feyenoord City dat beiden bedrijven zich mede gaan buigen over de uitwerkingen van het definitieve ontwerp.

Het ontwerpteam van Feyenoord City bestond al uit architect OMA, constructeur/ adviseur Royal Haskoning, kostprijsdeskundige IGG en enkele andere adviesbureaus. Daar is nu de combinatie van Bam en Besix, die zichzelf 'De Nieuwe Ploeg' noemen aan toegevoegd.

In een eerder stadium had BAM de aanbesteding om de verbouwing van De Kuip gewonnen van een combinatie van Besix en Red De Kuip. Later besloot Feyenoord de stekker uit het plan van BAM te trekken omdat de financiële risico's te groot zouden zijn voor Feyenoord.

De projectorganisatie meldt dat men verwacht dat medio 2020 de aannemingsovereenkomst voor de bouw van het stadion gesloten wordt. De eerste paal van het nieuwe onderkomen van Feyenoord zou in dat scenario in het voorjaar van 2021 worden geslagen.