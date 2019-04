Opnieuw student slachtoffer seksueel geweld op Erasmus Universiteit

Op de Erasmus Universiteit is een tweede 'seksueel geweldsincident' geweest tussen twee studenten. Dit keer gaat het om twee eerstejaarsstudenten van de Erasmus University College. Dat bevestigt een woordvoerder na berichten in Erasmus Magazine.

Eerder dit jaar zocht een Vietnamese studente de publiciteit, omdat ze op de universiteit steeds de man tegenkwam die haar seksueel belaagd zou hebben. Nu blijkt dat enkele maanden geleden een andere student al slachtoffer was van seksueel geweld.

Zowel het slachtoffer als de vermeende dader woonden in het studentencomplex Lucia aan het Stadhuisplein. De verdachte is uit zijn kamer in Lucia gezet. Ook is afgesproken dat de betrokken studenten elkaar niet meer kunnen tegenkomen op de EUC.

Aangifte

De Erasmus Universiteit wil niet veel meer zeggen dan dat het gaat om een geval van 'grensoverschrijdend gedrag'. Verder zijn er geen maatregelen genomen tegen de vermoedelijke dader.

"We sturen alleen iemand van de universiteit af als daar gegronde redenen voor zijn", zegt een woordvoerder. "En er moet wel bewijs zijn, voor zo'n zware maatregel." De woordvoerder kon niet zeggen of het slachtoffer aangifte heeft gedaan bij de politie.

Discussie

De gebeurtenissen hebben op het internationale college voor behoorlijk wat onrust gezorgd, schrijft Erasmus Magazine. De studenten zouden vooral niet te spreken zijn geweest over de manier waarop decaan Hafkamp over het voorval communiceerde.

In een brief aan de studenten werd alleen gesproken over een 'incident'. Daarbij werd niet gezegd dat het ging om een zedendelict.

Een kleine honderd studenten riepen daarop per e-mail de decaan op Hafkamp om samen te praten over de manier waarop het EUC omgaat met dit soort incidenten.

Inmiddels is er een discussieavond geweest. Verder heeft Hafkamp aangekondigd dat er preventieve maatregelen genomen gaan worden. Hij overweegt een vertrouwenspersoon aan te stellen voor de studenten.