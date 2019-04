Foto expositie (ex-)dakloze Patrick in de Fenixloods

Hij is mogelijk de bekendste (ex-)dakloze van Nederland: de Rotterdamse Patrick. Hij stond centraal in het programma Het Rotterdam Project van Beau van Erven Dorens. En nu heeft hij ook een eigen foto-expositie in de Fenix-Loods.

"We zijn net klaar met het neerzetten van de wanden", zegt Patrick in een grote zaal, waar verder nog niets hangt. "Hier komen ze dus te hangen."

"Ik ben er zelf wel trots op. Ik hou niet van gelikt en ik ben meer een liefhebber van rauw. Daar past deze loods prima bij."

Patrick toont een foto die hij recent heeft gemaakt. De foto is gemaakt vanaf de Kruiskade, legt hij uit. "Wat ik het leuke vind van deze foto is het contrast. De ene helft van de foto lijkt wel in zwart-wit en de andere helft in kleur. Maar dat is helemaal niet zo."

Herstel

De naam van de expositie is 'In Herstel' en daar draait de tentoonstelling ook om, legt Patrick uit. "Toen ik begon met het Rotterdam project was ik nog volop aan het gebruiken. Toen was ik ook totaal niet van plan om te stoppen met gebruiken. Daarna ben ik begonnen om mijn leven op de rails te krijgen. En dat heb ik eigenlijk allemaal vastgelegd op camera. En dat wil ik ook hier laten zien."

De expositie 'In Herstel' is te zien op 1, 2 en 3 mei in de Fenixloods. De toegang is gratis.