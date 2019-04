'Radicale sprekers naar Essalam Moskee'

Het gaat volgens de drie partijen om Ismail Abou Soumayyah van de salafistische Quba Moskee in Den Haag.

De andere spreker is Kamal Abou Zaid. Hij is vertegenwoordiger van Hizb-ut-Tahrir, die als doel zou hebben de stichting van een kalifaat. Volgens de drie partijen zou deze organisatie in Rusland al verboden omdat de groep op de lijst staat met terroristische organisaties.

Ook de AIVD heeft eerder gewaarschuwd voor Hizb-ut-Tahrir.

Eerder bezoek

Het is niet voor het eerst dat Hizb-ut-Tahrir in Rotterdam in het nieuws komt. Een vertegenwoordiger van de groepering zou in 2015 een lezing houden aan het Putseplein, maar die ging na ingrijpen van de gemeente niet door.

De bijeenkomst in de Essalam Moskee zou een discussieavond zijn over de 'wijsheden en uitspraken' van de profeet Mohammed.

CDA, VVD en Leefbaar Rotterdam willen nu weten of burgemeester Aboutaleb moeite heeft gedaan om de bijeenkomst te verbieden en of hij dat misschien alsnog van plan is.