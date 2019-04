Frenkie de Jong (Arkel) wint met Ajax in halve finale Champions League

Na een kwartier opende Donny van de Beek de score. Op de rand van buitenspel schoot hij in de verre hoek raak. In het restant van de wedstrijd hielden de Amsterdammers de voorsprong vol. Frenkie de Jong speelde de volledige 90 minuten. Volgende week kan de voormalig inwoner van Arkel met Ajax in Amsterdam de finale plaats in de Champions League veilig stellen.