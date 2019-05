Pink Floyd tributeband in Ahoy: 'Wij gaan heel groot uitpakken'

"Naspelen is niet het juiste woord", zegt bassist, zanger en oprichter van Pink Project Peter Chattelin. "Het is er je eigen ding mee doen, de emotie overbrengen. We spelen de muziek vanuit onszelf, dat voelen mensen ook."

Chattelin weet nog precies wanneer het bij hem begon: tijdens het optreden van Pink Floyd in Earls Court in 1980, Londen. Daar werd hij fan van de band. Bijna vijftien jaar later, in 1994, startte hij Pink Project.

Ze stonden al drie keer eerder in Ahoy, in 2011 voor het eerst. "Dan sta je daar en dan zie je die enorme zaal. Ik heb daar mijn eigen helden gezien, Eric Clapton, Roger Waters, Paul McCartney en Supertramp."

De tributeband heeft geen contact met Pink Floyd, behalve een keer toen het hen werd verboden The Wall uit te voeren in Ahoy.

Dansende kinderen

Maar zaterdag 11 mei zullen ze zeker ook liedjes van The Wall spelen. Speciaal voor die avond werkt Pink Project samen met basisschool De Schalm in Katendrecht. Zestien leerlingen van groep zeven en acht dansen op het podium bij het nummer Another Brick in the Wall. Ze zijn al maanden aan het oefenen, onder begeleiding van de Rotterdamse dansstudio 181.

"Het wordt een mega vette show", zegt Chattelin enthousiast. "Iedereen die weet wat Pink Floyd is, die weet dat het altijd heel groot is. Wij gaan heel groot uitpakken. Quadrafonische sound (surround sound, red.), inflatables, grote projecties, licht, vuur, vlammen, alles."

Kaarten zijn al bijna uitverkocht, bekijk hier een liveregistratie van Pink Project in Ahoy in september 2017: