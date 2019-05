Excelsior op voorsprong bij Feyenoord (0-3)

El Hamdaoui bracht al snel Excelsior op voorsprong met een lob over Kenneth Vermeer. Binnen de 20 minuten maakte de routinier ook zijn tweede goal met een bal in de verre hoek. Nog voor rust scoorde Tottenham Hotspur huurling Edwards de derde Kralingse treffer.

De wedstrijd is besloten. Omdat vanwege de bekerfinale er komend weekend geen competitieprogramma is oefenen beide clubs tegen elkaar om in het ritme te blijven. Feyenoord is al zeker van de derde plaats. Excelsior hoopt met interim-trainer Ricardo Moniz de komende weken degradatie af te wenden. Bij Excelsior is er wederom geen basisplaats voor Luigi Bruins. Spits Elias Omarsson krijgt wel de kans te laten zien wat hij kan.



Opstelling Feyenoord: Vermeer, Nieuwkoop, St. Juste, Van der Heijden, Verdonk, Clasie, Toornstra, Vente, Berghuis, Jorgensen en Sinisterra

Opstelling Excelsior: Damen, Horemans, Mattheij, Oude Kotte, Matthys; Koolwijk, El Hamdaoui, Fortes; Edwards, Omarsson, Mahmudov.

De wedstrijd begon om 13:00 uur.

Later meer..