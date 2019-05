Excelsior ruim langs Feyenoord in oefenduel

Excelsior heeft in een oefenwedstrijd achter gesloten deuren ruim gewonnen van Feyenoord. Op het trainingscomplex 1908 van Feyenoord won Excelsior met 3-1.

Bij rust stond Excelsior al 3-0 voor tegen Feyenoord door twee treffers van Mounir El Hamdaoui en een goal van Marcus Edwards. Pas vlak voor tijd deed Jens Toornstra namens Feyenoord nog iets terug.

El Hamdaoui bracht al vroeg in de wedstrijd Excelsior op voorsprong met een lob over Kenneth Vermeer. Binnen 20 minuten maakte de routinier ook zijn tweede goal met een bal in de verre hoek. Nog voor rust scoorde Tottenham Hotspur huurling Edwards de derde Kralingse treffer.

Omdat vanwege de bekerfinale er komend weekend geen competitieprogramma is oefenden beide clubs tegen elkaar om in het ritme te blijven. Feyenoord is al zeker van de derde plaats.

Excelsior hoopt met interim-trainer Ricardo Moniz de komende weken degradatie af te wenden. Excelsior speelt nog tegen Heracles Almelo en AZ en moet vijf punten inlopen op Emmen om nog rechtstreeks in de eredivisie te blijven.

Opstelling Feyenoord: Vermeer, Nieuwkoop, St. Juste, Van der Heijden, Verdonk, Clasie, Toornstra, Vente, Berghuis, Jorgensen en Sinisterra

Opstelling Excelsior: Damen, Horemans, Mattheij, Oude Kotte, Matthys; Koolwijk, El Hamdaoui, Fortes; Edwards, Omarsson, Mahmudov.