Patiënten blij met chemokuur aan huis

De eerste patiënten die gebruik maken van de mogelijkheid om een chemokuur thuis te ondergaan zijn blij en tevreden over hun eerste ervaringen. Het Albert Schweitzerziekenhuis verwacht in de toekomst vaker naar patiënten toe te gaan.

"Ik was echt blij toen ik hoorde dat ik er niet voor naar het ziekenhuis hoefde en het gewoon hier bij mij thuis kon. Het scheelt natuurlijk reistijd en kosten, maar het is vooral veel minder vermoeiend", zegt Lijnie van der Ham.

De inwoonster van Hardinxveld-Giessendam lijdt aan een zeldzame vorm van kanker en hoopt daar via de chemokuur van te genezen. Haar kuur bestaat uit twee prikken per week, gedurende enkele weken.

"Een andere patiënt, in Zwijndrecht, zegt precies hetzelfde als mevrouw hier", aldus verpleegkundige Rob Verhoef. ''Mensen zijn door de ziekte zwak en moe en dan is ziekenhuisbezoek extra belastend. Thuisbezoek geeft echt meerwaarde."

Verhoef bezoekt als lid van het Transmuraal Team de mensen thuis. "Ons team geeft ziekenhuiszorg buiten het ziekenhuis. Ik geef hier de injecties, maar vanuit het ziekenhuis kijkt de arts als het ware digitaal mee."

De eerste prik van een kuur wordt wel altijd in het ziekenhuis gegeven om te bezien of zich geen acute bijwerkingen voordoen. "Ik was er 's avonds en de dagen er na wel beroerd van", vertelt de 59-jarige Van der Ham.

Ze denkt dat de snelle afhandeling in het ziekenhuis daar debet aan was. "Hier thuis gaat het rustig en wordt er langzaam ingespoten, ik merk dat ik er dan minder last van heb." Het ziekenhuis verwacht dat de service aan huis uitbreidt.



"Vroeger ging een chemokuur meestal via infuus, nu kan het steeds vaker met een prikje", zegt Verhoef. "Dat maakt het makkelijker om het thuis te doen. Nog niet alles kan thuis, maar wel steeds meer."