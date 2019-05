Barendrechter publiceert historische beelden van Graf Zeppelin in Rotterdam

Barendrechter Bas Romeijn heeft op zijn website beelden gepubliceerd van het bezoek dat de Graf Zeppelin in 1932 bracht aan het Rotterdamse vliegveld Waalhaven. Aan boord van de bestuurbare ballon was onder anderen prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina.

Verschillende particulieren maakten opnames van de gebeurtenis. De beelden zijn door Romeijn verzameld en gemonteerd tot een lopend verhaal.

De 79-jarige Barendrechter is er een paar maanden mee bezig geweest. "Bij veel opnames was de belichting niet zo geweldig", zegt hij. "Dus dat heb ik allemaal gecorrigeerd."

De film begint poëzie van dichter en zanger Koos Speenhoff over de komst van de Graf Zeppelin.

Rotterdammers, wat bijzonders

Nooit ter Waalhaven gezien

Ga eens naar de landing kijken

Van de reuzenzeppelin

Met de welgemikte zorgen

Door de Aeroclub bedacht

Wordt het machtige gevaarte

Ook naar Rotterdam gebracht

De eerste luchtreis van een zeppelin vond plaats op 2 juli 1900. Die vlucht duurde slechts achttien minuten. Maar door verbeterde technieken konden zeppelins daarna steeds langer in de lucht blijven.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog zette het Duitse leger de luchtschepen in om Londen en omstreken te bombarderen. Maar omdat de Britten er bedreven in raakten om zeppelins in brand te schieten, trokken de Duitsers deze al snel terug.

Vanaf 1932 maakten zeppelins ook passagiersvluchten over de Atlantische Oceaan. De ramp met de Hindenburg in 1937 betekende het einde van deze manier van vervoer. De zeppelin vloog tijdens de landing bij New York in brand en kostte 36 mensen het leven.

Tegenwoordig worden zeppelins nog wel gebruikt om er filmopnames mee te maken, als vliegende reclamezuil of voor wetenschappelijk onderzoek. Zo landde er in 2012 een zeppelin vol meetapparatuur op Rotterdam The Hague Airport om de relatie tussen luchtkwaliteit en klimaat te bestuderen.